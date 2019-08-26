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понедельник, 26 августа 2019 09:13

Российский оккупант палит на Донбассе из гранатометов и пулеметов, один украинский воин погиб

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Российский оккупант палит на Донбассе из гранатометов и пулеметов, один украинский воин погиб
На Донбассе не прекращается огонь. Фото: Reuters

За прошедшие сутки, 25 августа, вооруженные формирования России на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один украинский воин погиб, трое получили ранения.

Противник обстреливал украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в штабе Операции объединенных сил.

Стреляли неподалеку Николаевки, Водяного, Марьинки, Авдеевки, Павлополя, Троицкого, Шумова, Золотого-4 и Южного.

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Весной 2014 года Россия оккупировала Крым.

Шестой год продолжается российская агрессия на Донбассе.

В войне погибли 4060 украинских военных и добровольцев. Ранения получили почти 10 тыс. человек. Пропавших без вести 410 человек.

12 800 мирных жителей погибли. Ранения получили 24 тыс. человек. 2 млн человек вынуждены были уехать из региона.

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26
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