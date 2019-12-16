Российский канал показал украинских пленных

На телеканале "Россия 1" вышел сюжет, в котором был показан пленный танкист ВСУ Богдан Пантюшенко.

Также в программе "Вести недели" показали еще двух неназванных мужчин, которых представили как военнопленных, пишут Новости Донбасса.

Имена пленных, находящихся в донецкой колонии, кроме Пантюшенко, ни назывались. В частности, был показан человек, которого представили как украинского военного разведчика.

Автор: скриншот Танкист Богдан Пантюшенко в плену с 2015 года

"Он попал в плен под Дебальцево", - заявили в сюжете.

Автор: скриншот Человек, которого представили как украинского разведчика

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Танк Богдана Пантюшенко подвели под Донецком в январе 2015 года. Так называемый "суд" боевиков приговорил его на 18 лет.

Автор: скриншот Человек, которого представили как украинского разведчика

Имя третьего мужа неизвестно, его историю в сюжете не сообщили.

Всего таких пленных на подконтрольной группировке ДНР территории несколько десятков.

"Их внесли в списки на обмен и готовы отдать Украине. Если обмен состоится", - говорится в репортаже.

Самая большая тюрьма на оккупированной территории - "Изоляция". К 2014 году - арт-объект на месте бывшего завода изоляционных материалов. Занимает территорию 8 га у границы Буденновского и Ленинского районов Донецка.