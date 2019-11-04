Российский депутат посетил Золотое

Российский депутат Журавлев приезжал в Золотое с проверкой. Фото: donpress.com

На позиции российских оккупантов в районе Золотого приезжал депутат Госдумы России, руководитель шовинистической партии "Родина" Алексей Журавлев.

Пресса сепаратистов сообщает, что он приехал, чтобы проверить, как отвели украинские войска в этом районе, передает Еспресо.TV.

"Я смог убедиться, что в настоящее время все условия соблюдаются. Впервые украинская сторона решила внезапно отвести войска. Действительно, их здесь нет. Мы посмотрели, и это так", - сказал депутат.

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Он был в сопровождении ОБСЕ, а также боевиков с нашивками общего Центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

Журавлев поговорил с "пресс-службой" незаконного вооруженного формирования "народная милиция ЛНР", встретился с главарем организации Леонидом Пасичником.

3 ноября боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Стреляли из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.