Российский актер Пашинин рассказал, что ему грозит в Украине

Фото: из открытых источников"Я знаю. Что все мои разговоры слушают" - Пашинин.

Российский актер Анатолий Пашинин, который воюет на Донбассе вместе с украинскими бойцами, рассказал, что ему постоянно угрожают. Пашинин признался, что его телефон прослушивается, сообщает NIK Радио.

По его словам, он знает, что все его разговоры слушают, а иногда и звонят, говоря "всякие ужасы", чтобы записать это и использовать против него. Также актер подчеркнул, что те, кто прослушивает линию, часто не дают поговорить с мамой, отключая связь.

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Как рассказал актер-боец, ему угрожают украинские власти. Слова угрозы он слышал и от представителя СБУ, однако не уточнил его имя. Последний сказал Пашинину: "Вешайся".

"Я то готов, только я не повешусь, дружище", - прокомментировал боец свой ответ.

Анатолий Пашинин - российский актер. Родился в Светловодске Кировоградской области. Его старший брат Константин - офицер украинских Вооруженных сил. Воевал за Донецкий аэропорт. Анатолий присоединился к украинским бойцам на Донбассе в 2017 году. Сегодня он - боец 8-го батальона УДА "Аратта".