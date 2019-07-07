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воскресенье, 07 июля 2019 17:34

Российские журналисты пожаловались на обстрелы во время съемок на Донбассе

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Российские журналисты пожаловались на обстрелы во время съемок на Донбассе
Обозреватель Донбасс: кремлевские журналисты попали под обстрел

Журналисты пропагандистского российского телеканала "Звезда" попали под обстрел в селе Коминтерново Донецкой области.

Съемочная группа якобы попали под минометный обстрел ВСУ.. В то время они снимали на площади возле местного дворца культуры, пишет Обозреватель.

По предварительным данным, никто не пострадал.

В комментариях на странице телеканала "Звезда" в Twitter, пользователи пожелали съемочной группе больше не появляться на территории Украины.

"Неф*г лазить, где стреляют по сепаратистам и террористам!".

"А какой хр*н их туда занес? Дома не сидится?".

Может, с**бнете из Украины, - по вам и стрелять перестанут!".

"Ага. Нех*й шастать".

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В Польше осудили сотрудника правительства, шпионил для российской военной разведки ГРУ.

Осужденный Марек В. предоставил российской стороне секретную информацию об энергетической безопасности Польши, которую получил во время работы в государственном секторе.

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Дата
07
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