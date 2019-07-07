Российские журналисты пожаловались на обстрелы во время съемок на Донбассе

Журналисты пропагандистского российского телеканала "Звезда" попали под обстрел в селе Коминтерново Донецкой области.
Съемочная группа якобы попали под минометный обстрел ВСУ.. В то время они снимали на площади возле местного дворца культуры, пишет Обозреватель.
По предварительным данным, никто не пострадал.
В комментариях на странице телеканала "Звезда" в Twitter, пользователи пожелали съемочной группе больше не появляться на территории Украины.
"Неф*г лазить, где стреляют по сепаратистам и террористам!".
"А какой хр*н их туда занес? Дома не сидится?".
Может, с**бнете из Украины, - по вам и стрелять перестанут!".
"Ага. Нех*й шастать".
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