Российские журналисты пожаловались на обстрелы во время съемок на Донбассе

Обозреватель Донбасс: кремлевские журналисты попали под обстрел

Журналисты пропагандистского российского телеканала "Звезда" попали под обстрел в селе Коминтерново Донецкой области.

Съемочная группа якобы попали под минометный обстрел ВСУ.. В то время они снимали на площади возле местного дворца культуры, пишет Обозреватель.

По предварительным данным, никто не пострадал.

В комментариях на странице телеканала "Звезда" в Twitter, пользователи пожелали съемочной группе больше не появляться на территории Украины.

"Неф*г лазить, где стреляют по сепаратистам и террористам!".

"А какой хр*н их туда занес? Дома не сидится?".

Может, с**бнете из Украины, - по вам и стрелять перестанут!".

"Ага. Нех*й шастать".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Действительно странный мир" - журналист сообщил о новом решении ЕС по России

В Польше осудили сотрудника правительства, шпионил для российской военной разведки ГРУ. Осужденный Марек В. предоставил российской стороне секретную информацию об энергетической безопасности Польши, которую получил во время работы в государственном секторе.