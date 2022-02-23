Российские войска уже выдвинулись на передовые позиции – CNN

Военные РФ уже выдвинулись на передовые позиции. Часть войск находится всего в пяти километрах от украинской границы, их вероятная численность - почти 100%. Фото: militaryarms.ru

Большинство российских подразделений, сконцентрированных вокруг Украины, уже выдвинулись на передовые позиции.

РФ развернула "почти 100% тех потенциальных сил, которые Пентагон ожидал при возможном вторжении". Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Пентагона.

Воздушная разведка будет отслеживать перемещение российских войск, сказал он за кадром брифинга.

Сотрудник Министерства обороны США заявляет, что войска находятся "достаточно близко" к границе с Украиной, некоторые - "всего в пяти километрах".

"У Путина есть полный спектр возможностей по переброшенным на границу с Украиной войскам, включая значительный наступательный ракетный потенциал", -сказал представитель Минобороны.

По его словам, российские вооруженные силы рассредоточены вокруг Украины и Беларуси, максимально готовы к вторжению.

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Добавил, что у Путина более двух десятков боевых кораблей в Черном море. Большинство из них – надводные боевые корабли. Есть крылатые ракеты, баллистические ракеты. У него есть бронетехника, артиллерия, конечно, пехота, у него есть спецназ.

В то же время министр обороны США Ллойд Остин заявил, что они будут следить за так называемыми операциями под псевдознаменами, когда Россия инсценирует драматическое событие, чтобы оправдать нападение.

"И мы продолжим изучать способы повышения нашей готовности, как это сделали США и другие страны, развернув дополнительные войска на восточном фланге НАТО. Мы будем внимательно следить за тем, что россияне говорят и что делают – как их слова соотносятся с их действиями", - сказал Остин.

Россия готовится к полномасштабному нападению на Украину в течение ближайших 48 часов. Нападение произойдет не только со стороны оккупированных территорий на Востоке. Якобы планируется масштабное наступление на Киев.