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среда, 23 февраля 2022 20:33

Спецтема: Враг возле украинской границы

Россия готовится к полномасштабному вторжению в Украину в ближайшие 48 ч. - СМИ

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Россия готовится к полномасштабному вторжению в Украину в ближайшие 48 ч. - СМИ
По информации журналистов, администрация главы Белого дома Джо Байдена уже обратилась к Владимиру Зеленскому. Фото: facebook.com/mod.mil.rus

Россия готовится к полномасштабному нападению на Украину в течение ближайших 48 ч.

Об этом написало издание Newsweek 23 февраля со ссылкой на собственный источник в разведке Соединенных Штатов Америки.

СМИ утверждает, что администрация президента США Джо Байдена уже обратилась к президенту Владимиру Зеленскому и предупредила его о возможных намерениях Кремля ворваться в течение 48 ч.

По неподтвержденной информации со стороны официальных лиц якобы такие даты вторжения изданию предоставил представитель американской разведки.

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По его словам, нападение произойдет не только со стороны оккупированных территорий на Востоке. Якобы планируется масштабное наступление на Киев.

Другой американский чиновник сообщил Newsweek, что полномасштабное наступление начнется после хакерской атаки.

В то же время, оба чиновника утверждают, что "планы России могут меняться в зависимости от ежедневных событий".

23 февраля примерно в 16:00 началась очередная кибератака в Украине. Перестали работать сайты Министерства иностранных дел Украины, Верховной Рады, Кабмина. С трудом работают сайты Министерства обороны Украины, Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел в Украины.

Включены соответствующие фильтры от DDoS-атак, киберспециалисты разбираются и решают проблему.

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Дата
23
февраля

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