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среда, 23 февраля 2022 16:39

Хакеры атакуют Украину: "легли" сайты ВРУ, Кабмина и МИД

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Хакеры атакуют Украину: &quot;легли&quot; сайты ВРУ, Кабмина и МИД
Началась очередная кибератака на Украину. Фото: ua.depositphotos.com

23 февраля примерно в 16:00 началась очередная кибератака в Украине.

Перестали работать сайты Министерства иностранных дел Украины, Верховной Рады, Кабмина, сообщает Gazeta.ua.

С трудом работают сайты Министерства обороны Украины, Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел в Украины.

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"Началась очередная массовая DDoS-атака на наше государство. Есть соответствующие данные из ряда банков, также наблюдаются проблемы с доступом к вебсайтам ВР (уже работает), КМУ и МИД. Это связано с переключением трафика на другого провайдера для минимизации ущерба от атаки. Портал и мобильное приложение Дія успешно преодолевают текущую атаку и продолжают работать стабильно", - рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Включены соответствующие фильтры от DDoS-атак, киберспециалисты разбираются и решают проблему.

Правительственная команда реагирования на чрезвычайные происшествия Украины CERT-UA предупреждала, что 22 февраля может произойти атака на украинские веб-ресурсы.

Информацию о возможной атаке нашли на форуме Raidforums. В сообщении писали об аренде серверов для подготовки новых атак на сайты государственного, банковского и оборонного секторов Украины.

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Дата
23
февраля

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