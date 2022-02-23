Хакеры атакуют Украину: "легли" сайты ВРУ, Кабмина и МИД

Началась очередная кибератака на Украину. Фото: ua.depositphotos.com

23 февраля примерно в 16:00 началась очередная кибератака в Украине.

Перестали работать сайты Министерства иностранных дел Украины, Верховной Рады, Кабмина, сообщает Gazeta.ua.

С трудом работают сайты Министерства обороны Украины, Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел в Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кибератака РФ против Украины станет первой причиной для санкций США

"Началась очередная массовая DDoS-атака на наше государство. Есть соответствующие данные из ряда банков, также наблюдаются проблемы с доступом к вебсайтам ВР (уже работает), КМУ и МИД. Это связано с переключением трафика на другого провайдера для минимизации ущерба от атаки. Портал и мобильное приложение Дія успешно преодолевают текущую атаку и продолжают работать стабильно", - рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Включены соответствующие фильтры от DDoS-атак, киберспециалисты разбираются и решают проблему.

Правительственная команда реагирования на чрезвычайные происшествия Украины CERT-UA предупреждала, что 22 февраля может произойти атака на украинские веб-ресурсы. Информацию о возможной атаке нашли на форуме Raidforums. В сообщении писали об аренде серверов для подготовки новых атак на сайты государственного, банковского и оборонного секторов Украины.