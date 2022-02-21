22 февраля украинские сайты могут атаковать хакеры

В правительстве нашли информацию о возможных атаках. Фото: Pexels

22 февраля может произойти атака на украинские веб-ресурсы.

Об этом сообщает правительственная команда реагирования на чрезвычайные события Украины CERT-UA.

"Нужно внимательно ознакомиться и принять необходимые меры по дополнительной защите ресурсов и сетей", - сообщает команда.

Информацию о возможной атаке обнаружили на форуме Raidforums. В сообщении писали об аренде серверов для подготовки новых атак на сайты государственного, банковского и оборонного секторов Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В банках рассказали, как в дальнейшем будут бороться с DDoS-атаками

В случае любых киберинцидентов, кибератак или подозрительных действий по информационно-коммуникационным системам, Госспецсвязи Украины просит сообщать CERT-UA.

16 февраля в Украине прошли DDoS-атаки. Хакеры терроризировали Приватбанк и Сбербанк. Атаковали сразу из нескольких стран - России, Китая, Чехии, Узбекистана. К атакам могут быть причастны спецслужбы РФ.