22 февраля украинские сайты могут атаковать хакеры

22 февраля может произойти атака на украинские веб-ресурсы.
Об этом сообщает правительственная команда реагирования на чрезвычайные события Украины CERT-UA.
"Нужно внимательно ознакомиться и принять необходимые меры по дополнительной защите ресурсов и сетей", - сообщает команда.
Информацию о возможной атаке обнаружили на форуме Raidforums. В сообщении писали об аренде серверов для подготовки новых атак на сайты государственного, банковского и оборонного секторов Украины.
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В случае любых киберинцидентов, кибератак или подозрительных действий по информационно-коммуникационным системам, Госспецсвязи Украины просит сообщать CERT-UA.
16 февраля в Украине прошли DDoS-атаки. Хакеры терроризировали Приватбанк и Сбербанк. Атаковали сразу из нескольких стран - России, Китая, Чехии, Узбекистана. К атакам могут быть причастны спецслужбы РФ.
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