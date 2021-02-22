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понедельник, 22 февраля 2021 16:44

Российские военные убили украинского воина. Еще один ранен

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Российские военные убили украинского воина. Еще один ранен
ВСУ на Донбассе понесли новые потери. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Сегодня, 22 февраля, на Донбассе в результате атаки боевиков погиб украинский военный. Еще один получил ранения. Оба - с 72 ОМБр им. Черных Запорожцев.

Под обстрел попали в районе шахты "Бутовка", сообщил на брифинге главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

"В 72-й бригаде в результате выстрела из противотанкового гранатомета противника по наблюдательному посту у нас был тяжело раненый и во время оказания медицинской помощи скончался один военнослужащий. Второй тоже ранен", - рассказал Хомчак.

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Генерал, однако, утверждает, что ситуация на фронте под контролем и резких изменений на передовой не происходит. Признаков планирования наступления противника тоже не обнаружено.

Новое обострение ситуации на временно оккупированных территориях Донбасса может состояться в конце весны 2021 года. Оно неизбежно. Кремль не оставит попытки продавить нас силой. Россия уже приняла решение по Донбассу.

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