Российские военные покалечили пенсионерку

Также снаряд повредил жилое здание. ФОТО: Provse

Оккупанты обстреляли жилой сектор в Донецкой и ранили пенсионерку.

Инцидент произошел 20 июня в 23:00, передает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Женщина получила осколочное ранение левой ключицы и находится в городской больнице Мариуполя.

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Обстрел был осуществлен со станковой противотанкового гранатомета, зенитной установки ЗУ-23-2, а также из стрелкового оружия.

"Указанные факты свидетельствуют о сознательном нарушении российско-оккупационными войсками всех возможных принципов гуманитарного права и существующих договоренностей", - сообщают в пресс-службе ООС.

На Донбассе с начала суток боевики 4 раза обстреляли украинские позиции, есть потери.