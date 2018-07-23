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понедельник, 23 июля 2018 09:19

Российские пропагандисты смешно опозорились из-за "обстрелов на Донбассе"

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Российские пропагандисты смешно опозорились из-за &quot;обстрелов на Донбассе&quot;
Война на Донбассе: российские пропагандисты опозорились с постановочным видео. Фото: 112 Украина

В эфире российского телеканала "Россия 24" показали пропагандистское видео о войне на Донбассе.

В соцсети пользователи высмеяли видео. Файл опубликован на странице MIL.IN.UA в Facebook.

Ролик якобы был снят в районе Авдеевской промзоны. В нем пропагандисты обвиняют бойцов "Правого сектора" в нарушении соглашения о прекращении огня.

Отмечается, что во время съемки российские наемники-террористы ДНР оказались "под обстрелами" без касок и бронежилетов.

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"Как-то раньше лучшие ролики были)", - иронизируют пользователи под видео.

"С АКСУ на такие дистанции ..., ватоголовые внатуре окончательно еб ... лись", - говорится в комментарии.

"Забавно видеть Васю без шлема и броника, типа на передке", - комментируют сюжет пропагандистов пользователи сети.

В сети появилось уникальное видео боевых действий украинских военных во время операции по освобождению города Торецка (в то время Дзержинск) 21 июля 2014.

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23
июля

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