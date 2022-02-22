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вторник, 22 февраля 2022 20:41

Российские оккуранты накрылиогнем Новотроицкое. Есть погибший

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Российские оккуранты накрылиогнем Новотроицкое. Есть погибший
Вблизи поселка Новотроицкое российские оккупанты убили украинского воина. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Вооруженные формирования Российской Федерации вечером 22 февраля накрыли огнем позиции украинских военных вблизи Новотроицкого Волновахского района Донецкой области.

В результате погиб воин ВСУ. Об этом в Telegram сообщил советник главы министра внутренних дел Антон Геращенко.

"При обстреле со стороны незаконных вооруженных формирований погиб военнослужащий в/ч А-0536 Вооруженных сил Украины", - написал Геращенко.

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Возраст воина он не уточнил. Однако назвал фамилию - Сливка.

А также выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего героя.

По состоянию на 17 часов 22 февраля сообщалось, что со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 47 нарушений. 30 раз из них враг бил из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В результате вражеских атак один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранения и находится в лечебном заведении. Состояние здоровья удовлетворительное. Еще один получил боевое травмирование.

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Дата
22
февраля

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