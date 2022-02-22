Российские оккуранты накрылиогнем Новотроицкое. Есть погибший

Вооруженные формирования Российской Федерации вечером 22 февраля накрыли огнем позиции украинских военных вблизи Новотроицкого Волновахского района Донецкой области.

В результате погиб воин ВСУ. Об этом в Telegram сообщил советник главы министра внутренних дел Антон Геращенко.

"При обстреле со стороны незаконных вооруженных формирований погиб военнослужащий в/ч А-0536 Вооруженных сил Украины", - написал Геращенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали фото десантников, убитых путинскими наемниками

Возраст воина он не уточнил. Однако назвал фамилию - Сливка.

А также выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего героя.

По состоянию на 17 часов 22 февраля сообщалось, что со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 47 нарушений. 30 раз из них враг бил из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В результате вражеских атак один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранения и находится в лечебном заведении. Состояние здоровья удовлетворительное. Еще один получил боевое травмирование.