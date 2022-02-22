Показали фото десантников, убитых путинскими наемниками

Погибшие во время обстрела на Донбассе старший лейтенант Игорь Демидчук и штаб-сержант Александр Стельмах родом из Житомирской области.

Игорю Демидчуку было 28 лет, Александру Стельмаху – 40, сообщил городской голова Житомира Сергей Сухомлин в Facebook.

Автор: facebook.com/sukhomlyn.sergey В ходе обстрела на Донбассе погибли старший лейтенант Игорь Демидчук (слева) и штаб-сержант Александр Стельмах из Житомирской области

"Агрессор еще раз принес горе и беду на нашу землю. Эта трагедия еще больше нас сплотила в силе и способности давать отпор, оборонять и защищать свою страну. Глубокие соболезнования семьям. Вечная память и слава погибшим героям", - написал городской голова Житомира.

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Демидчук Игорь Александрович был старшим лейтенантом, командиром 6 десантно-штурмовой роты 2 десантно-штурмового батальона воинской части А0281. Родился в городе Овруч Житомирской области.

Стельмах Александр Анатольевич был сержантом по материальному обеспечению 6 десантно-штурмовой роты 2 десантно-штурмового батальона воинской части А0281. Родился в селе Глиновцы Андрушевского района Житомирской области.

С погибшими украинскими защитниками будут прощаться в Житомире на Соборной площади, добавили в городском совете. О дате и времени сообщат позже.

Военнослужащие десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины Игорь Демидчук и Александр Стельмах погибли 21 февраля примерно в 16:10. Их позиции в районе проведения операции Объединенных Сил путинские наемники накрыли артиллерийским огнем.