Назвали имена погибших на Донбассе десантников

Сегодня на Донбассе погибли два украинских военных. Фото: Укринформ

Сегодня 21 февраля около 16.10, в районе проведения операции Объединенных Сил в результате артиллерийских обстрелов противника погибли украинцы.

Погибли военнослужащие Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины старший лейтенант Демидчук Игорь Александрович и штаб-сержант Стельмах Александр Анатольевич, сообщает телеграмм-канал Анатолия Штирлица.

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"Глубокие соболезнования родным и близким погибших десантников! Царство Вам небесное и земля пухом… Мы за Вас отомстим! Вечная память и слава погибшим десантникам!!!", - говорится в сообщении.

В результате обстрелов в понедельник еще три военнослужащих получили осколочные ранения и находятся в лечебном учреждении.