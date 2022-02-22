Российские оккупанты бьют по всей линии фронта. Снова имеем раненых

Подразделения Объединенных сил продолжают выполнять определенные задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации. Фото: facebook.com/pressjfo.news/photos

По состоянию на 17 часов 22 февраля со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 47 нарушений. 30 раз из них враг бил из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В результате вражеских атак один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранения и находится в лечебном заведении. Состояние здоровья удовлетворительное. Еще один получил боевую травму, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

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Там отметили, что российско-оккупационные войска обстреляли 27 населенных пунктов из минометов калибра 120 мм и 82 мм, артиллерии калибра 122 мм, противотанковых пушек МТ-12, станковых противотанковых гранатометов, станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Горячее всего было около 10 населенных пунктов. По пять раз под огнем были Новотроицкое и Водяное, четыре раза Счастье, трижды Широкино, два раза Красногоровка, Гранитное, Зайцево, Крымское, Станица Луганская и Трехизбенка.

Объединенные силы контролируют ситуацию и адекватно реагируют на потенциальные угрозы врага.

За прошлые сутки, 21 февраля, российские боевики на Донбассе 84 раза нарушили режим прекращения огня. 64 из них с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Двое военнослужащих погибли, 12 получили ранения различной степени тяжести и находятся в лечебных учреждениях. Шестеро имеют боевые травмы.