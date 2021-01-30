Российские оккупанты продолжают нарушать режим тишины - двое наших военных ранены

На Донбассе ранили двух наших военных Фото: предоставлено пресс-служб Объединенных сил

За минувшие сутки на Донбассе российские оккупанты пять раз нарушили режим прекращения огня. В результате двое наших военных получили осколочные ранения.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, российско-оккупационные войска применили квадрокоптер и сбросили два выстрела ВОГ-17 над позициями Объединенных сил. Наших раненых воинов уже доставили в военный госпиталь, говорится в сегоднешнем сообщении пресс-служб Объединенных сил.

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Вблизи опытно вооруженные формирования Российской Федерации осуществили несколько выстрелов в сторону украинских позиций из подствольного гранатомета и стрелкового оружия, а у Авдеевки - из подствольного и ручного противотанкового гранатометов.

Ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируют украинские воины.

В Украине планируют закупить эскадрилью американских истребителей до 2035 года. На создание подобного украинского самолета необходимо не менее 10 лет и $ 10 млрд. Об этом рассказал командующий Воздушных сил ВСУ генерал-полковник Сергей Дроздов.