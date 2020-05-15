Российские оккупанты показали украинского заложника

Викор Уткин – заложник так называемого МГБ ДНР. Фото: скриншот с видео

Террористическая группировка ДНР, контролируемая Россией, показала еще одного украинского заложника.

Обнародовано видео так называемого МГБ ДНР с допросом жителя Волновахи Виктора Уткина – на нем мужчина говорит, что якобы собирал информацию по заданию СБУ на оккупированной территории.

Виктор Уткин, 1961 г. р. - предприниматель, зарегистрированный в Волновахе. Согласно открытым реестрам, род его деятельности "разведение крупного рогатого скота".

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На сайте сепаратистов говорится, что в ноябре 2015 года Уткин получил задание осуществить фотосъемку административного здания по месту дислокации так называемых подразделений ВВ МВД ДНР. В конце 2016 года он по заданию СБУ якобы способствовал выезду на территорию Украины по программе "Вернись домой" бывшей военнослужащей ДНР Любови Пинкевич. А та якобы передала украинским спецслужбам "данные о военнослужащих ВВ МВД ДНР, а также другую информацию об указанном подразделении".

Боевики заявили, что арестовали Уткина в 2018 году. 17 марта 2020-го так называемая апелляционная палата Верховного суда ДНР приговорила его к 13 годам колонии строгого режима.

В списках заложников псевдореспублик Виктора Уткина раньше не было.

К лишению свободы приговорили двух террористов так называемой ЛНР, которые участвовали в обстрелах позиций украинских военных.