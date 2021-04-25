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воскресенье, 25 апреля 2021 01:25

Российские оккупанты обстреляли жилые здания вблизи Торецкая

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Российские оккупанты обстреляли жилые здания вблизи Торецкая
Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ на востоке Украины. Фото: Facebook

Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ на востоке Украины.

"Пытаясь дискредитировать в глазах мирового сообщества и местного населения Правительство Украины, наемники страны-агрессора прибегают к регулярным обстрелов позиций украинских военных. Наряду с этим, в последнее время, пренебрегая требованиями международного гуманитарного права, оккупанты прибегают к обстрелов населенных пунктов. Очередной такой случай имел место 22 апреля в 22.40, когда во двор гражданки Ольги Старовойтовой в поселке Дружба, на окраине Торецкая прилетели со стороны Горловки две ракеты от противотанкового комплекса оккупантов", - говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС.

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Отмечается, что офицеры украинской стороны СЦКК оперативно верифицировали обстрел. О факте нарушения проинформирован СММ ОБСЕ.

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