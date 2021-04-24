Боевики блокируют работу пунктов пропуска на Донбассе

Оккупанты блокируют 5 пунктов пропуска. Фото: ГНСУ

На Донбассе боевики оставляют полностью заблокированными 5 из 7 дорожных коридоров.

Полноценный пропуск осуществляется только в "Станице Луганской". Об этом сообщает Госпогранслужба.

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"По решению командующего ООС все КПВВ открыты для пропуска через линию разграничения. Фактический пропуск осуществляется только в 2 из них.

Российско-оккупационные войска оставляют полностью заблокированными дорожные коридоры через КПВВ "Счастье", "Золотой", "Гнутово", "Майорское" и "Марьинка", - говорится в сообщении.

Движение дорожным коридором до контрольного пункта "Новотроицкое" оккупанты открывают только дважды в неделю. При этом препятствуют свободному перемещению людей, ограничивая пассажиропоток.

Российская пропаганда тратит значительные средства для создания ложной угрозы разворачивания боевых действий на Донбассе якобы по вине Украины. Российские оккупационные администрации на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях для съемок фейковых репортажей имитируют ремонт бомбоубежищ и госпиталей. Они усиливают режим охраны административных зданий и объектов хранения продовольственных резервов.