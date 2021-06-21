Российские оккупанты обстреляли позиции ВСУ и получили ответ

 
Ексклюзивы
1/5
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Просмотров: 702
Украинцы готовы платить за вакцину. Назвали сумму
Украинцы готовы платить за вакцину. Назвали сумму
Просмотров: 1350
Как живется рыбакам у моря, которого больше нет - большой репортаж "Країни"
Как живется рыбакам у моря, которого больше нет - большой репортаж "Країни"
Просмотров: 2223
Кличко и Порошенко смотрели футбол, а Рудик гуляла по набережной: чем политики удивляли на неделе
Кличко и Порошенко смотрели футбол, а Рудик гуляла по набережной: чем политики удивляли на неделе
Просмотров: 2925
"С днем ​​рождения, Катя" - под МВД общественность в очередной раз напомнила о деле Гандзюк
"С днем ​​рождения, Катя" - под МВД общественность в очередной раз напомнила о деле Гандзюк
Просмотров: 207
Востоку и югу не повезет: синоптики жали жаркий прогноз на неделю
Востоку и югу не повезет: синоптики жали жаркий прогноз на неделю
Просмотров: 936
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
Просмотров: 882
Горсовет использует манипуляции для названия проспекта именем советского идола
Горсовет использует манипуляции для названия проспекта именем советского идола
1 Просмотров: 360
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Просмотров: 1449
Самая дорогая ягода Украины: где больше всего покупают и когда упадет цена
Самая дорогая ягода Украины: где больше всего покупают и когда упадет цена
Просмотров: 927
Фото
Все фото
8
11
6
3
21
В одесский порт причалили два корабля НАТО
В одесский порт причалили два корабля НАТО
Готовы выполнять самые сложные задачи: юные нацгвардейцы получили офицерские погоны
Готовы выполнять самые сложные задачи: юные нацгвардейцы получили офицерские погоны
От боевиков освободили украинский город
От боевиков освободили украинский город
Собирал информацию и хотел устраивать диверсии - СБУ задержала завербованного военного
Собирал информацию и хотел устраивать диверсии - СБУ задержала завербованного военного
Показали иконы на ящиках, в которых &quot;хранили смерть&quot;
Показали иконы на ящиках, в которых "хранили смерть"
Видео
Все видео
В оккупированном Луганске произошел мощный взрыв
В оккупированном Луганске произошел мощный взрыв
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
"Приглашаем тебя с мужем на позицию, где мы "прохлаждаемся" - украинские воины обратились к горе-блогерше
"Приглашаем тебя с мужем на позицию, где мы "прохлаждаемся" - украинские воины обратились к горе-блогерше
Полсотни военных погибли на Луганщине
Полсотни военных погибли на Луганщине
Сутки на Донбассе прошла беспокойно
Сутки на Донбассе прошла беспокойно
Интервью
1/5
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Просмотров: 702
Налоговая амнистия: кому стоит бояться
Налоговая амнистия: кому стоит бояться
Просмотров: 702
Новые штаммы Covid-19 могут накрыть Украину. Их симптомы
Новые штаммы Covid-19 могут накрыть Украину. Их симптомы
Просмотров: 819
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Просмотров: 1449
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Просмотров: 792
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
18 июня 2021
7 Просмотров: 351
Гіпертрофія відповіді
Людина – це істота, яка чекає відповіді. Це може бути згода, прийняття, заперечення, любов чи ненависть. Але ніщо нас не лякає так, як кинуте у ...
понедельник, 21 июня 2021 09:15

Российские оккупанты обстреляли позиции ВСУ и получили ответ

  Комментировать
Российские оккупанты обстреляли позиции ВСУ и получили ответ
Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 20 июня, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня - четыре обстрела и один пролет БПЛА.

На обстрелы противника украинские военные открывали огонь. Потерь среди наших защитников нет, сообщили в штабе ООС.

Отмечается, что горячее всего было у Старогнатовки, Травневого, Причепиловки и Новозвановки. Здесь в сторону позиций украинских военных оккупанты били из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов из минометов 120-го калибра и стрелкового оружия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Погибнут десятки тысяч - секретарь СНБО прокомментировал возможное взятие Донецка

"На Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата с пересечением линии разграничения. БПЛА противника подавили средствами РЭБ", - сказано в сообщении.

По состоянию на 7:00 утра, 21 июня, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Оккупанты разместили на неподконтрольной территории в населенном пункте Бойковское Донецкой области пять танков Т-64 с нарушением линии отвода. Также вооруженные формирования Российской Федерации продолжают препятствовать работе наблюдателей на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Российские оккупанты обстреляли позиции ВСУ и получили ответ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
июня

Начали расстрелы заключенных

Пять человек похоронило под завалами многоэтажки

Исчезнувших супругов нашли закопанным на заброшенной ферме

Самое читаемое
&quot;На заработках оборвался тромб&quot; - семья просит помочь привезти тело отца в Украину
"На заработках оборвался тромб" - семья просит помочь привезти тело отца в Украину
 Просмотров: 18613
&quot;Работники поехали в Польшу, а украинскую клубнику собирает сам фермер&quot;
"Работники поехали в Польшу, а украинскую клубнику собирает сам фермер"
 5 Просмотров: 6912
Труп пропавшей 15-летней на пустыре: девушку убили, есть подозреваемый
Труп пропавшей 15-летней на пустыре: девушку убили, есть подозреваемый
6
 Просмотров: 6516
Гороскоп на 20 июня: что обязательно надо сделать в этот день
Гороскоп на 20 июня: что обязательно надо сделать в этот день
 Просмотров: 5346
Мисс идеальная грудь поразила соблазнительными формами и сексуальным нарядом
Мисс идеальная грудь поразила соблазнительными формами и сексуальным нарядом
6
 Просмотров: 4509
Донбасс
США заморозили $100 млн военной помощи для Украины
США заморозили $100 млн военной помощи для Украины 2 Просмотров: 720
Боевики ранили мирного жителя неподалеку Луганского
Боевики ранили мирного жителя неподалеку Луганского Просмотров: 72
Враг обстрелял позиции ВСУ на Донбассе
Враг обстрелял позиции ВСУ на Донбассе Просмотров: 135
На Донбасс направили 14 грузовиков гуманитарной помощи
На Донбасс направили 14 грузовиков гуманитарной помощи Просмотров: 153
Боевики разместили танки с нарушением линии отвода и препятствовали работе наблюдателей
Боевики разместили танки с нарушением линии отвода и препятствовали работе наблюдателей Просмотров: 180
Больше всего комментируют
79
"В случае проигрыша следующих выборов нынешняя власть может оказаться за решеткой", – Александр Данилюк
5
"Работники поехали в Польшу, а украинскую клубнику собирает сам фермер"
5
ВСУ стали сильнее в 572 раза - Зеленский
5
После каденции Зеленского надо иметь предохранители - Разумков
4
Команда Зеленского хочет по-совковому распилить почти 5,5 млрд грн - редактор "Наші гроші"
Голосов: 11198
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть