Российские оккупанты обстреляли позиции ВСУ и получили ответ

Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 20 июня, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня - четыре обстрела и один пролет БПЛА.

На обстрелы противника украинские военные открывали огонь. Потерь среди наших защитников нет, сообщили в штабе ООС.

Отмечается, что горячее всего было у Старогнатовки, Травневого, Причепиловки и Новозвановки. Здесь в сторону позиций украинских военных оккупанты били из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов из минометов 120-го калибра и стрелкового оружия.

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"На Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата с пересечением линии разграничения. БПЛА противника подавили средствами РЭБ", - сказано в сообщении.

По состоянию на 7:00 утра, 21 июня, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Оккупанты разместили на неподконтрольной территории в населенном пункте Бойковское Донецкой области пять танков Т-64 с нарушением линии отвода. Также вооруженные формирования Российской Федерации продолжают препятствовать работе наблюдателей на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.