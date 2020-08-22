Российские оккупанты нарушили режим тишины в Донбассе

 
Ексклюзивы
1/5
Независимость это - Вячеслав Чорновил и закаленная в боях армия
Независимость это - Вячеслав Чорновил и закаленная в боях армия
Просмотров: 234
Независимость - это собственный путь развития и ощущение свободы
Независимость - это собственный путь развития и ощущение свободы
Просмотров: 90
Независимость - это разрыв с тоталитарным и начало развития
Независимость - это разрыв с тоталитарным и начало развития
Просмотров: 198
"Будет меньше независимых депутатов" - эксперт оценила новое избирательное законодательство
"Будет меньше независимых депутатов" - эксперт оценила новое избирательное законодательство
Просмотров: 261
Независимость – это достоинство
Независимость – это достоинство
Просмотров: 162
Независимость – это моя гордость и моя боль
Независимость – это моя гордость и моя боль
Просмотров: 360
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
2 Просмотров: 5481
Украине - 29: с чем занятным связано это число
Украине - 29: с чем занятным связано это число
1 Просмотров: 369
Независимость — это способность самореализоваться в своей стране
Независимость — это способность самореализоваться в своей стране
Просмотров: 108
Независимость - это получить свою ценность как государства
Независимость - это получить свою ценность как государства
Просмотров: 90
Фото
Все фото
7
3
10
4
12
Они нас защищают: фотограф опубликовал впечатляющие снимки с передовой
Они нас защищают: фотограф опубликовал впечатляющие снимки с передовой
Мужчине посреди улицы воткнули в горло нож
Мужчине посреди улицы воткнули в горло нож
На границе с Украиной нашли &quot;кладбище&quot; военной техники РФ
На границе с Украиной нашли "кладбище" военной техники РФ
Попрощались с погибшим военным Сергеем Поховичем
Попрощались с погибшим военным Сергеем Поховичем
На Донбассе определили лучших артиллеристов ВСУ
На Донбассе определили лучших артиллеристов ВСУ
Видео
Все видео
27 сутки режима прекращения огня: что происходит в зоне ООС
27 сутки режима прекращения огня: что происходит в зоне ООС
"Если бы Россия не захватила Крым, то сюда пришли бы американцы" - Фокин три года назад
"Если бы Россия не захватила Крым, то сюда пришли бы американцы" - Фокин три года назад
В зоне ООС было тихо, а через линию разграничения везли большую сумму наличноси
В зоне ООС было тихо, а через линию разграничения везли большую сумму наличноси
Оккупанты дважды за сутки нарушили договоренности
Оккупанты дважды за сутки нарушили договоренности
Бывший конкурент Лукашенко ошарашил заявлением о "гражданской войне" на Донбассе
Бывший конкурент Лукашенко ошарашил заявлением о "гражданской войне" на Донбассе
Интервью
1/5
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
2 Просмотров: 5481
Почему растет количество больных на Сovid-19 - обьясняет инфекционист
Почему растет количество больных на Сovid-19 - обьясняет инфекционист
Просмотров: 1980
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
1 Просмотров: 2466
Банковая отмежевалась от скандала с ЦИК. История пахнет криминалом
Банковая отмежевалась от скандала с ЦИК. История пахнет криминалом
Просмотров: 1557
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1818
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
21 августа 2020
Просмотров: 153
Не закам'яніти на історичній дорозі
Часи Володимира Великого, доба Володимира Мономаха, режим Сталіна. Історичним періодам заведено давати імена вершителів. Наша незалежність поки що не ...
суббота, 22 августа 2020 16:38

Российские оккупанты нарушили режим тишины в Донбассе

  Комментировать
Российские оккупанты нарушили режим тишины в Донбассе
Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет. Фото: reuters

Около Марьинки в Донецкой области оккупанты обстреляли позиции ВСУ из ручного противотанкового гранатомета 22 августа. Об этом сообщил на брифинге спикер Минобороны Максим Праута.

Военнослужащие ВСУ оружие в ответ не применяли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сообщили последние новости с Донбасса

Вместе с тем, как отметил Праута, с начала текущих суток до полудня на большинстве участков ответственности украинских подразделений режим тишины были соблюдены.

"Украинские воины, достойно выполняя задачи по назначению в районе проведения операции Объединенных сил, продолжают придерживаться договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы. Со стороны вооруженных формирований Российской Федерации 21 августа также не было учтено нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. Таким образом, по всей линии соприкосновения прошедшие сутки сохранялась тишина ", - сказал спикер.

Как сообщают в пресс-центре штаба ООС, боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

На Донбассе с полуночи 27 июля установлен режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Российские оккупанты нарушили режим тишины в Донбассе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
августа

Возле Донецка рухнул российский самолет: 170 человек погибли

Самое читаемое
Молодая и горячая: откровенные фото сексуальной теннисистки
Молодая и горячая: откровенные фото сексуальной теннисистки
9
 Просмотров: 14769
&quot;Готовятся боевики на территории Украины&quot; - министр обороны Беларуси
"Готовятся боевики на территории Украины" - министр обороны Беларуси Просмотров: 13338
Сексуальная жена игрока сборной Украины очаровала снимками с пляжа
Сексуальная жена игрока сборной Украины очаровала снимками с пляжа
13
 Просмотров: 10414
Возле Донецка рухнул российский самолет: 170 человек погибли
Возле Донецка рухнул российский самолет: 170 человек погибли
 Просмотров: 8217
Премьер дал свой прогноз курса доллара до конца года
Премьер дал свой прогноз курса доллара до конца года Просмотров: 7560
Донбасс
Зеленский назвал Кравчука и Фокина "парочкой" и вновь заговорил о "той стороне"
Зеленский назвал Кравчука и Фокина "парочкой" и вновь заговорил о "той стороне" 1 Просмотров: 864
Они нас защищают: фотограф опубликовал впечатляющие снимки с передовой
Они нас защищают: фотограф опубликовал впечатляющие снимки с передовой
7
 Просмотров: 1602
Сообщили последние новости с Донбасса
Сообщили последние новости с Донбасса Просмотров: 207
Возле Донецка рухнул российский самолет: 170 человек погибли
Возле Донецка рухнул российский самолет: 170 человек погибли
 Просмотров: 8226
6-ая годовщина Иловайской трагедии: прокуратура назвала масштаб военных преступлений России
6-ая годовщина Иловайской трагедии: прокуратура назвала масштаб военных преступлений России Просмотров: 927
Больше всего комментируют
11
Известные украинцы обратились к Зеленскому с призывом не разрушать государство
4
Зеленский ответил на обвинения в использовании поездок для агитации
3
"Селюки и рагули" - Снежана Егорова обидно высказалась о военных
2
Марш защитников, гигантский флаг и молитвы за Украину: как пройдет День Независимости в Киеве
2
Зеленский впервые прокомментировал слухи о "спецоперации с вагнеровцами"
Голосов: 9238
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua