Российские оккупанты нарушили режим тишины в Донбассе

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет. Фото: reuters

Около Марьинки в Донецкой области оккупанты обстреляли позиции ВСУ из ручного противотанкового гранатомета 22 августа. Об этом сообщил на брифинге спикер Минобороны Максим Праута.

Военнослужащие ВСУ оружие в ответ не применяли.

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Вместе с тем, как отметил Праута, с начала текущих суток до полудня на большинстве участков ответственности украинских подразделений режим тишины были соблюдены.

"Украинские воины, достойно выполняя задачи по назначению в районе проведения операции Объединенных сил, продолжают придерживаться договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы. Со стороны вооруженных формирований Российской Федерации 21 августа также не было учтено нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. Таким образом, по всей линии соприкосновения прошедшие сутки сохранялась тишина ", - сказал спикер.

Как сообщают в пресс-центре штаба ООС, боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

На Донбассе с полуночи 27 июля установлен режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.