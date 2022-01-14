Российские оккупанты накрыли Станицу Луганскую 120 калибром

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 13 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано два нарушения режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нету, сообщили в штабе ООС.

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"Вблизи Прицепыловки в Луганской области российские наемники открывали огонь из минометов калибра 82 мм. Недалеко от Станицы Луганской противник бил из минометов калибра 120 мм", - сказано в сообщении.

По состоянию на утро 14 января нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Боевики на Донбассе выставили десятки единиц военной техники, среди которых танки, "Грады", минометы, гаубицы и пушки. Технику оккупантов обнаружили наблюдатели из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.