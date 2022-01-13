Боевики стягивают к линии фронта танки, "Грады", гаубицы и пушки

Места на линии фронта, где ОБСЕ 11 января зафиксировала нарушение режима прекращения огня / Скриншот из отчета ОБСЕ

Боевики на Донбассе выставили десятки единиц военной техники, среди которых танки, "Грады", минометы, гаубицы и пушки.

Технику оккупантов обнаружили наблюдатели из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, говорится в отчете СММ ОБСЕ за 12 января.

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Три реактивных системы залпового огня "Град" боевики разместили на полигоне возле Мирного, недалеко от Луганска. Их нашел беспилотник ОБСЕ. Также они разместили военную технику по линиям отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения. Среди нее – 67 танков, 20 гаубиц, шесть противотанковых пушек и три миномета.

На полигоне недалеко от поселения Круглика разместили 30 танков. Из них 14 танков Т-64 и 10 танков Т-72Б обнаружил беспилотник ОБСЕ. Еще шесть танков в этом районе обнаружил патруль ОБСЕ.

На полигоне возле Мирного боевики разместили восемь самоходных гаубиц "Гвоздика", 12 буксируемых гаубиц "Лягушка", шесть противотанковых пушек "Рапира", три миномета "Саны" и 37 танков. Также в этом же районе ОБСЕ обнаружила 53 боевых бронированных машин.

Боевики четвертый год незаконно удерживают в Макеевской исправительной колонии №32 в Донецкой области украинца, 70-летнего Виталия Атаманчука. Его состояние крайне критическое и стремительно ухудшается из-за перелома бедра, сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Telegram.