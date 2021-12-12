Российские оккупанты били из пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия, есть раненый

Оккупанты трижды нарушали перемирие на Донбассе. Фото: УП

За прошедший день, 11 декабря, на Донбассе, со стороны врага зафиксировали три нарушения режима прекращения огня.

В частности, в направлении Песчаного в Луганской области, оккупанты вели огонь из гранатометов разных систем и стрелкового оружия. Об этом сообщает штаб ООС.

Вблизи Каменки российские наемники били из стрелкового оружия, в направлении Катериновки, что на Луганщине - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

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В результате враждебного действия один украинский военнослужащий был ранен. Это в больнице. Его здоровье удовлетворительное.

На обстрелы врага украинские защитники открыли огонь в ответ.

10 декабря российско-профессиональные войска 6 раз нарушали тишину. Боевики использовали запрещенные минскими соглашениями оружия.