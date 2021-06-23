Российские оккупанты атаковали ВСУ и получили ответ

Возле Красногоровки враг обстрелял украинские позиции из станковых противотанковых гранатометов. Фото: facebook.com/pressjfo.news

22 июня в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировали девять нарушений режима прекращения огня.

Неподалеку Авдеевки российские наемники открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а вблизи Золотого совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов. Боевых потерь в результате вражеского огня нет, сообщили в штабе ООС.

"В районе населенных пунктов Марьинка и Светлодарск зафиксировали пролеты вражеских беспилотных летательных аппаратов. БПЛА противника вовремя подавили средствами РЭБ. В направлении Светлодарска враг осуществлял обстрел из минометов 120-го калибра, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов. Из минометов 120-го калибра и гранатометов различных систем российско-оккупационные войска дважды осуществляли обстрел вблизи Водяного, что на Приазовье", - говорится в сообщении.

Возле Красногоровки враг обстрелял украинские позиции из станковых противотанковых гранатометов. Неподалеку Лебединского - еще и из минометов 82-го калибра. На обстрелы противника украинские защитники открывали ответный огонь.

Сегодня утром зафиксировали еще три нарушения режима прекращения огня. В частности, вблизи Новоселовки враг обстрелял наши позиции из минометов 82-го калибра. Неподалеку Майорска противник применил против украинских войск ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. А у Южного - минометы 120-го калибра.

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Оккупанты разместили на неподконтрольной территории в населенном пункте Бойковское Донецкой области пять танков Т-64 с нарушением линии отвода. Также вооруженные формирования Российской Федерации продолжают препятствовать работе наблюдателей на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.