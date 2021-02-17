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среда, 17 февраля 2021 07:48

Российские оккупанты активизировались. ВСУ открыли огонь в ответ

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Российские оккупанты активизировались. ВСУ открыли огонь в ответ
Воины ВСУ контролируют обстановку в районе проведения операции Объединенных сил. И при необходимости открывают огонь по боевикам. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 16 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.

Российско-оккупационные войска вели огонь в сторону украинских позиций из минометов 82-го калибра неподалеку Красногоровки. Из станковых противотанковых и подствольных гранатометов неподалеку Водяного, что на Приазовье. Вблизи Южного оккупанты вели огонь из снайперского оружия, сообщили в штабе ООС.

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"На прицельные обстрелы со стороны противника украинские защитники открывали огонь. Боевых потерь среди наших воинов нет", - сказано в сообщении.

С начала текущих суток, 17 февраля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Новое обострение ситуации на временно оккупированных территориях Донбасса может состояться в конце весны 2021 года. Оно неизбежно. Кремль не оставит попытки продавить нас силой. Россия уже приняла решение о Донбасса.

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Дата
17
февраля

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