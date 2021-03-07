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воскресенье, 07 марта 2021 09:10

Российские оккупанты 10 раз нарушили режим тишины

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Российские оккупанты 10 раз нарушили режим тишины
Рассказали последние новости с передовой. Фото: УНИАН

За прошедшие сутки, 6 марта, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования РФ 10 раз нарушили режим прекращения огня.

Все были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", сообщили в штабе ООС.

Рядом с Водяным, что на Приазовье, и населенным пунктом Опытное противник стрелял в направлении позиций украинских защитников с минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из стрелкового оружия.

Неподалеку населенных пунктов Пески, Марьинка и Павлополь оккупанты применили против наших воинов гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

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На обстрелы противника Вооруженные Силы Украины открывали огонь. Боевых потерь среди украинских воинов нет", - рассказали в штабе.

Обо всех фактах нарушений со стороны наемников украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

С начала текущих суток, 7 марта, нарушений режима прекращения огня не зафиксировали. Ситуация в районе проведения ООС контролируемая украинским воинами.

В случае нарушения режима прекращения огня на Донбассе со стороны боевиков в Украине не останется вариантов, кроме как открывать огонь. Глава украинской делегации ТКГ Леонид Кравчук возложил всю ответственность за нарушение мирных договоренностей на незаконные вооруженные группировки.

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Дата
07
марта

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