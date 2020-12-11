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пятница, 11 декабря 2020 08:15

Российские наемники в течение суток 8 раз нарушили режим прекращения огня

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Российские наемники в течение суток 8 раз нарушили режим прекращения огня
Подразделения Объединенных сил пристально наблюдают за врагом и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 10 декабря, российско-оккупационные войска 8 раз нарушили режим прекращения огня.

Неподалеку Водяного и Лебединского противник открывал огонь из гранатометов различных систем, а у Марьинки - со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. Также из стрелкового оружия обстреляли украинские позиции вблизи Старогнатовки. Еще 3 нарушения режима прекращения огня было в пригороде Авдеевки. Здесь враг открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

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"Огневые провокации противника не несли угрозы украинском защитникам, поэтому наши воины оружие в ответ не применяли. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - сказано в сообщении.

С начала текущих суток, 11 декабря, по всей линии разграничения сторон наблюдается тишина. Режим прекращения огня сохраняется в полной мере.

Российские захватчики вывели на передовые позиции танки и артиллерийские подразделения 1-го и 2-го армейских корпусов. Государство-агрессор продолжает наращивать военный потенциал на Донбассе, привлекли максимальное количество личного состава артиллерийских, танковых и мотострелковых подразделений, об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

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