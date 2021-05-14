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пятница, 14 мая 2021 07:46

Российские наемники ударили из тяжелого вооружения по всем фронтам. Есть потери

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Российские наемники ударили из тяжелого вооружения по всем фронтам. Есть потери
Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 13 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня.

Один воин ВСУ погиб, сообщили в штабе ООС.

В частности, неподалеку Лебединского, Гнутово и Павлополя враг открывал огонь из минометов 120-го калибра. У Новозвановки - из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов. Вблизи Верхнеторецкого - трижды из крупнокалиберных пулеметов, ручных и станковых противотанковых гранатометов и один раз у Новоселовки.

С танков, артиллерийских установок 122-го калибра, минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия оккупанты шесть раз обстреляли позиции ВСУ по направлению Песок. У Новотроицкого российские наемники открывали огонь из стрелкового оружия, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а у Южного - со станковых противотанковых гранатометов.

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Вблизи Водяного противник дважды обстреливал из автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов, а у Луганского - еще и из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов.

"В результате вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение несовместимое с жизнью. Командование выражает соболезнования родным и близким погибшего защитника. На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь", - рассказали в штабе.

По состоянию утро 14 мая нарушения режима прекращения огня не зафиксировано.

Россия продолжает передислокацию вооруженных подразделений вдоль украинских границ. Количество отведенных войск РФ не позволяет сделать вывод, что угроза вооруженной агрессии прошла, заявил министр обороны Андрей Таран. Украина делает все возможное, чтобы силы обороны были способны дать адекватный ответ на угрозы.

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