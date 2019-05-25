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суббота, 25 мая 2019 15:17

Российские наемники сгорели заживо в Донбассе

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Российские наемники сгорели заживо в Донбассе
В результате пожара погибли 12 бойовикив.Фото: media.pogliad.ua

На оккупированном Донбассе российские террористы понесли большой урон.

Крупный пожар произошел в одной из казарм в населенном пункте Стаханов Луганской области - об этом сообщил волонтер Юрий Мисягин на странице в Facebook.

В результате пожара погибли 12 боевиков.

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По словам волонтера, инцидент произошел 23 мая.

Все боевики "служили" в 1-м батальоне шестого полка.

"В том же 6-м полке, который на той неделе, во время своей ротации так хорошо отгреб от неизвестной" Третьей силы ", потерял 21 единицу гусеничной и колесной техники", - сказал он.

Состоялся пятый этап передачи заключенных из оккупированной части Луганской области. На этот раз из пенитенциарных учреждений Луганской области забрали 60 граждан Украины.

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