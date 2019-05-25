Российские наемники сгорели заживо в Донбассе

На оккупированном Донбассе российские террористы понесли большой урон.
Крупный пожар произошел в одной из казарм в населенном пункте Стаханов Луганской области - об этом сообщил волонтер Юрий Мисягин на странице в Facebook.
В результате пожара погибли 12 боевиков.
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По словам волонтера, инцидент произошел 23 мая.
Все боевики "служили" в 1-м батальоне шестого полка.
"В том же 6-м полке, который на той неделе, во время своей ротации так хорошо отгреб от неизвестной" Третьей силы ", потерял 21 единицу гусеничной и колесной техники", - сказал он.
Состоялся пятый этап передачи заключенных из оккупированной части Луганской области. На этот раз из пенитенциарных учреждений Луганской области забрали 60 граждан Украины.
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