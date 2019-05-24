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пятница, 24 мая 2019 15:08

Боевики ЛНР передали украинской стороне 60 осужденных
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Фото: https://www.facebook.com/denisovaombudsman/

Состоялся пятый этап передачи заключенных из оккупированной части Луганской области. На этот раз из пенитенциарных учреждений Луганской области забрали 60 граждан Украины.

Об этом Уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова написала в Facebook.

В общем с декабря 2018 года по май 2019-го переместили 255 осужденных. Из них 105 человек или их родственники обращались к Уполномоченной с заявлениями о переводе.

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Вместе с лицами, которые переведены из оккупированной части Донецкой области, - перемещено 268 осужденных. Из них 46 человек уже освободили.

В течение 2014-2019-х переведено 454 осужденных.

В конце апреля в Счастье Луганской области украинским представителям также передали 60 граждан Украины. Все они находились в пенитенциарных учреждениях Луганской области и на момент оккупации Донбасса были задержаны или отбывали наказание за совершенные преступления.

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