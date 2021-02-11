Российские наемники дважды открывали огонь на Донбассе

Сообщили о ситуации на Донбассе. Фото: Facebook

С начала суток на Донбассе российско-оккупационные войска 2 раза нарушили режим прекращения огня.

Так, враг совершил прицельный обстрел украинских позиций из снайперского оружия недалеко от населенного пункта Зайцево, сообщает штаб ООС.

В результате выстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное ранение. От полученных ранений он скончался по дороге в госпиталь.

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Вблизи Водяного боевики открывали огонь из ручного противотанкового гранатомета.

На обстрелы оккупантов украинские военные открыли огонь. О фактах нарушения режима прекращения огня сообщили представителям ОБСЕ.

Кроме того, сегодня саперы ГСЧС разминировали почти 5 га территории и передали на уничтожение 95 взрывоопасных предметов.

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинами.

10 февраля российские оккупанты раз нарушили режим прекращения огня и ранили украинского военного. Недалеко от населенного пункта Пески российско-оккупационные войска осуществили прицельный выстрел по украинским позициям из снайперского оружия.