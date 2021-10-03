Российские наемники дважды обстреляли украинские позиции

Сообщили о ситуации на передовой. Фото: ua.news

С начала суток на Донбассе вооруженные формирования России дважды нарушили режим прекращения огня.

В направлении Лебединского противник вел огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска обстреляли позиции украинских военнослужащих из минометов 82-го калибра.

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Потерь среди наших защитников нет.

Военные Вооруженных сил Украины на обстрелы оккупантов открывали огонь в ответ.

На Донбассе построят два аэропорта, которые будут временной альтернативой аэропортам в оккупированных Донецке и Луганске. Один из площадок под строительство уже нашли, сообщил президент Владимир Зеленский.