Российские наемники дважды обстреляли украинские позиции

С начала суток на Донбассе вооруженные формирования России дважды нарушили режим прекращения огня.
В направлении Лебединского противник вел огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
Вблизи Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска обстреляли позиции украинских военнослужащих из минометов 82-го калибра.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российский оккупант на Донбассе бьет с артиллерии и минометов. Ранили украинского воина
Потерь среди наших защитников нет.
Военные Вооруженных сил Украины на обстрелы оккупантов открывали огонь в ответ.
На Донбассе построят два аэропорта, которые будут временной альтернативой аэропортам в оккупированных Донецке и Луганске. Один из площадок под строительство уже нашли, сообщил президент Владимир Зеленский.
Комментарии