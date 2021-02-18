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четверг, 18 февраля 2021 18:52

Российские наемники дважды нарушили режим тишины на Донбассе

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Российские наемники дважды нарушили режим тишины на Донбассе
Сообщили последние новости о ситуации на передовой. Фото: narodna-pravda.ua

В течение текущих суток на Донбассе боевики дважды нарушили режим тишины.

Боевых потерь среди наших защитников нет. Об этом сообщает штаб ООС.

Так, вблизи Южного, враг открывал огонь из крупнокалиберного пулемета.

Неподалеку Шумел российские наемники вели прицельный огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового и снайперского оружия.

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На обстрелы противника украинские воины открывали огонь. О фактах нарушения режима прекращения огня сообщили представителям ОБСЕ.

Кроме того, сегодня саперы ГСЧС разминировали более 5 га территории и передали на уничтожение 196 взрывоопасных предметов.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинскими воинами.

За прошедшие сутки, 17 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня. Российско-оккупационные войска вели огонь в сторону украинских позиций из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов неподалеку Новомихайловки.

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Дата
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