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понедельник, 19 апреля 2021 07:59

Российские наемники бьют из запрещенного вооружения. Имеем потери

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Российские наемники бьют из запрещенного вооружения. Имеем потери
Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 18 апреля, было зафиксировано 8 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Вследствие вражеского огня один украинский защитник получил ранения не совместимые с жизнью, еще один военнослужащий получил осколочное ранение, об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Отмечается, что неподалеку Водяного Донецкой области противник открывал огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра и автоматических станковых гранатометов. В пригороде Старогнатовки, Песков, Катериновки и Авдеевки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Широкино российские оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

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"На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь. Раненому воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение", - рассказали в штабе.

По состоянию на утро 19 апреля с стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня. Так, неподалеку от Южного враг открывал огонь из минометов 120-го калибра, противотанковых ракетных комплексов и зенитных установок. У Майорска российские оккупанты били из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе Зайцево дистанционно минировали территорию с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2. Боевых потерь среди наших защитников за текущие сутки нет.

Вследствие вражеского огня на Донбассе погиб боец ​​128-й отдельной горно-штурмовой бригады - старший солдат Давид Шартава. Погибший был солдатом из Грузии. Еще один военнослужащий получил осколочное ранение.

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Дата
19
апреля

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