Российские наемники атаковали позиции украинских военных

 
Ексклюзивы
1/5
Как коронавирус повлияет на мировую и украинскую экономику
Как коронавирус повлияет на мировую и украинскую экономику
Просмотров: 900
Кто второй по влиянию после Зеленского
Кто второй по влиянию после Зеленского
Просмотров: 3834
Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах
Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах
Просмотров: 1692
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 1656
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Просмотров: 4680
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
1 Просмотров: 891
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
1 Просмотров: 1701
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
2 Просмотров: 1206
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
9 Просмотров: 5742
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
1 Просмотров: 2547
Фото
Все фото
5
3
6
3
3
Похоронили украинского воина, который погиб в 2014 году
Похоронили украинского воина, который погиб в 2014 году
Первым попал под огонь: рассказали о 22-летнем военном, который погиб во время вчерашнего нападения боевиков
Первым попал под огонь: рассказали о 22-летнем военном, который погиб во время вчерашнего нападения боевиков
Украинские вертолетчики показали, как летают ночью и в снежную зиму
Украинские вертолетчики показали, как летают ночью и в снежную зиму
Задержанный по представлению Украины &quot;Черный Ленин&quot; просит убежища в России
Задержанный по представлению Украины "Черный Ленин" просит убежища в России
Попрощались с погибшим украинским военным
Попрощались с погибшим украинским военным
Видео
Все видео
Все об утренних боях возле Золотого
Все об утренних боях возле Золотого
В сети появляются видео утреннего артобстрела возле Золотого
В сети появляются видео утреннего артобстрела возле Золотого
Выборы в Крыму и на Донбассе должны состояться осенью - Зеленский
Выборы в Крыму и на Донбассе должны состояться осенью - Зеленский
Дело Маркива: фильм о еацгвардейце показали в итальянском парламенте
Дело Маркива: фильм о еацгвардейце показали в итальянском парламенте
"Он хочет мира любой ценой, не имеет стратегии" - "слуга" о Зеленском
"Он хочет мира любой ценой, не имеет стратегии" - "слуга" о Зеленском
Интервью
1/5
"С ресторанами - как с детьми. После двух - не имеет значения, сколько их" - Дмитрий Борисов
"С ресторанами - как с детьми. После двух - не имеет значения, сколько их" - Дмитрий Борисов
1 Просмотров: 360
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 1656
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Просмотров: 1062
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 1089
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 1044
Колонка
Олександр Бойченко
Олександр Бойченко
21 февраля 2020
Просмотров: 396
Каштан
Минулого тижня його спиляли. Щоправда, науковці просять не плутати солодке й людське з гірким і кінським, тобто castanea sativa з aeskulus ...
суббота, 22 февраля 2020 09:42

Российские наемники атаковали позиции украинских военных

  Комментировать
Российские наемники атаковали позиции украинских военных
Вражеская диверсионно-разведывательная группа пыталась прорваться через линию соприкосновения вблизи Новотошковского. Фото: Пресцентр ООС

21 февраля боевики на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня. Один украинский военный получил ранения.

Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает пресс-центр ООС.

Российские наемники вели огонь возле Красногоровки, Павлополя, Лебединского, Новотроицкого, Песков, Марьинки, Орехово, Луганского, Травневого, Новотошковского и Новолуганского.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Похоронили украинского воина, который погиб в 2014 году

В ночь на субботу враждебная диверсионно-разведывательная группа пыталась прорваться через линию соприкосновения вблизи Новотошковского.

Украинские военные своевременно обнаружили врага и отбили атаку. Противник отступил, понеся потери. На поле боя враг оставил тело погибшего российского наемника.

Главное управление разведки Минобороны узнало, что у оккупантов серьезные проблемы с комплектацией армии. Брак бойцов хотят заполнить "казаками", которых завезут из России.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Российские наемники атаковали позиции украинских военных». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
февраля

Министр установил рекорд

Шаманы предсказывали будущее благодаря попкорну

В Украине отменили смертную казнь

Англии удалось то, что не смогла Франция - история такси

Самое читаемое
&quot;С колена ее&quot;: появилось видео избиения 14-летней школьницы подругами (18+)
"С колена ее": появилось видео избиения 14-летней школьницы подругами (18+)
 Просмотров: 46651
Как клиенты восприняли призыв столичного врача отказаться от русского языка
Как клиенты восприняли призыв столичного врача отказаться от русского языка 2 Просмотров: 24678
&quot;Это наша комната? Она не закрывается&quot; - украинка об условиях в карантине
"Это наша комната? Она не закрывается" - украинка об условиях в карантине
 3 Просмотров: 17568
Будем ложиться под колеса – в Новых Санжарах против украинцев, привезенных из Китая
Будем ложиться под колеса – в Новых Санжарах против украинцев, привезенных из Китая
6
 21 Просмотров: 14914
&quot;Шахтер&quot; проиграл &quot;Бенфике&quot; и вылетел из еврокубков
"Шахтер" проиграл "Бенфике" и вылетел из еврокубков
 Просмотров: 13257
Донбасс
Похоронили украинского воина, который погиб в 2014 году
Похоронили украинского воина, который погиб в 2014 году
5
 Просмотров: 2322
Наступательная тактика лучше. Держит воинов в тонусе, а россияне нервничают. Сейчас все иначе - Турчинов о стратегии Зеленского
Наступательная тактика лучше. Держит воинов в тонусе, а россияне нервничают. Сейчас все иначе - Турчинов о стратегии Зеленского Просмотров: 1692
Украина начала переписывать Минские соглашения
Украина начала переписывать Минские соглашения 2 Просмотров: 1908
30 мин 120 калибра прилетели за сутки на украинские позиции. А как вы провели свой день?
30 мин 120 калибра прилетели за сутки на украинские позиции. А как вы провели свой день? Просмотров: 693
Из России на оккупированный Донбасс перевозят казаков
Из России на оккупированный Донбасс перевозят казаков Просмотров: 5445
Больше всего комментируют
21
Будем ложиться под колеса – в Новых Санжарах против украинцев, привезенных из Китая
7
"Сочувствую эвакуированным" - Зеленский пристыдил украинцев и призвал быть человечнее
5
"Даже здесь обгадились" – хаос вокруг эвакуации из Китая разозлил украинцев
5
Что происходит в Новых Санжарах - онлайн
5
Для кого мы защищаем Украину - капеллан высказался о протестах в Новых Санжарах
Голосов: 5862
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua