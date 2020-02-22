Российские наемники атаковали позиции украинских военных

Вражеская диверсионно-разведывательная группа пыталась прорваться через линию соприкосновения вблизи Новотошковского. Фото: Пресцентр ООС

21 февраля боевики на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня. Один украинский военный получил ранения.

Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает пресс-центр ООС.

Российские наемники вели огонь возле Красногоровки, Павлополя, Лебединского, Новотроицкого, Песков, Марьинки, Орехово, Луганского, Травневого, Новотошковского и Новолуганского.

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В ночь на субботу враждебная диверсионно-разведывательная группа пыталась прорваться через линию соприкосновения вблизи Новотошковского.

Украинские военные своевременно обнаружили врага и отбили атаку. Противник отступил, понеся потери. На поле боя враг оставил тело погибшего российского наемника.

Главное управление разведки Минобороны узнало, что у оккупантов серьезные проблемы с комплектацией армии. Брак бойцов хотят заполнить "казаками", которых завезут из России.