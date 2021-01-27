Российские наемники 6 раз нарушили тишину

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С начала суток на Донбассе боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня.

Так, недалеко от населенного пункта Зайцево враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов, вблизи Луганского - с станковой противотанкового гранатомета, сообщает штаб ООС.

В пригороде Авдеевки и Марьинки, противник открывал огонь из стрелкового оружия, а у Водяного - из подствольного гранатомета.

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О фактах нарушения режима тишины сообщили представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет.

Кроме того, сегодня саперы ГСЧС разминировали почти 7 га территории и передали на уничтожение 94 взрывоопасных предмета.

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинскими воинами.

За прошедшие сутки, 26 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня.