Российские наемники 136 раз обстреляли позиции ВСУ

Оккупанты 136 раз за сутки нарушили перемирие и били по позициям украинских воинов. Фото: ukrinform

За прошедшие сутки, 19 февраля, российско-оккупационные войска на Донбассе 136 раз открывали огонь.

В частности, 116 раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом говорится в утренней сводке штаба операции Объединенных сил.

Кроме того, в Донецкой области зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

В результате обстрелов двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения, несовместимые с жизнью.

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Четверо военнослужащих получили ранения разной степени тяжести и находятся в лечебных учреждениях.

Один военнослужащий получил боевое травмирование.

От начала суток, 20 февраля, российские наемники 8 раз нарушили тишину. Вели обстрелы из артиллерии, минометов и гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий оккупанта нет.

19 февраля на одной из позиций в Донбассе 19 февраля народные депутаты и представители зарубежных СМИ попали под обстрел оккупантов. Впоследствии в сети опубликовали полное видео обстрела. За прошедшие сутки, 18 февраля, российские оккупанты нарушили режим тишины 66 раз. 52 раза враг применил запрещенное Минскими договоренностями оружие. Спутниковые снимки американской компании Maxar Technologies зафиксировали, что Россия продолжает стягивать войска и технику на украинскую границу в Беларуси и в оккупированном Крыму. Снимки свидетельствуют, что недалеко от Белгорода, примерно в 35 километрах к востоку от границы, размещено около 20 вертолетов.