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четверг, 12 августа 2021 04:16

Российские боевики обстреляли прифронтовой Нью-Йорк

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Российские боевики обстреляли прифронтовой Нью-Йорк
Нью-Йорк обстреляли. Фото: Украинская правда

Российские наемники обстреляли хлебное поле возле поселка Нью-Йорк (бывшее Новгородское), из которого крестьяне успели собрать урожай зерновых.

"Противник продолжает совершать преступления против мирного населения украинских сел и городков прифронтовой зоны", сообщает ОТУ "Север ".

Прибывшие по вызову украинских военнослужащих представители СЦКК зафиксировали очередной обстрел российских наемников, провели замеры воронок, оставшихся в поле после обстрела.

Неразорвавшихся боеприпасов на землях сельхозназначения выявлено не было.

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На Донбассе в результате обстрелов оккупантов погиб житель села Новоселовка Вторая Ясиноватского района Донецкой области.

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