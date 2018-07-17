Российские биатлонистки "работают" снайперами на Донбассе - СМИ

На Донбассе снайперами "работают" биатлонистки из РФ. Фото: UkrMedia

На Донбассе к боевикам присоединились, в роли снайперов, биатлонистки из России.

В частности один из военнослужащих Вооруженных сил Украины заявляет, что это подтверждает разведка, передает 5 канал.

"Исходя из разведданных, которые мы получили недавно, сейчас пришли девушки из российского биатлона. Именно они сейчас ведут активные действия против нас", - говорит на видео военный.

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