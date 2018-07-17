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вторник, 17 июля 2018 12:59

Российские биатлонистки "работают" снайперами на Донбассе - СМИ

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Российские биатлонистки &quot;работают&quot; снайперами на Донбассе - СМИ
На Донбассе снайперами "работают" биатлонистки из РФ. Фото: UkrMedia

На Донбассе к боевикам присоединились, в роли снайперов, биатлонистки из России.

В частности один из военнослужащих Вооруженных сил Украины заявляет, что это подтверждает разведка, передает 5 канал.

"Исходя из разведданных, которые мы получили недавно, сейчас пришли девушки из российского биатлона. Именно они сейчас ведут активные действия против нас", - говорит на видео военный.

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Жители оккупированных территорий ДНР совершают вандализм на местных кладбищах. Были разрушены 18 могил и 8 крестов на Чулковском (Алексеевском) кладбище в Донецке

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