Российская война унесла жизнь еще одного украинца

В Никополе Днепропетровской области простились со старшиной 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар". 53-й отдельной механизированной бригады 33-летним Александром Пузиковым.

Он погиб 24 мая во время выполнения боевой задачи в Донецкой области, сообщает NikopolNews.

Александр Пузиков родился 08 мая 1986 года. Окончил Никопольский профессиональный технический лицей №42 за по специальности электросварщика.

Фото: NikopolNews

С 2004 по 2013 год он проходил военную службу в управлении 6-го армейского комплекса оперативного командования "Юг". Был там в должности водителя, а затем командиром отделения, заместителем командира взвода, старшиной роты.

Александр с 2008-го по 2009-й годы участвовал в составе миротворческой миссии в Косово.

В 2013-м уволился с военной службы и работал во 2-й государственной пожарно-спасательной части Министерства чрезвычайных ситуаций в городе Днепр старшим водителем.

Впоследствии он вернулся на службу.

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На прощание с военным собрались родные, близкие и неравнодушные люди. Когда гроб несли на кладбище, люди становились на колени.

"А вот матери никогда не привыкнуть к невосполнимой утрате. В то время, когда ведущий говорил речи, когда духовенство совершало обряд, когда звучала грустная " Плине кача", женщина не сводила взгляда со своего ребенка. Она касалась ладонями холодного лба, целовала, просила прощения. и весь мир исчез для нее. и ничего, и никого не слышала. Ибо видела сына в последний раз. Когда пришло время, и собратья взяли гроб, умоляла не забирать. хотя минуту еще, хоть секунду просила побыть вместе ", - пишет журналист, присутствовавший на прощании.

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