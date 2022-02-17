России нужно менее 12 часов на вторжение в Украину - Atlantic Council

Россия может подготовить вторжение в Украину за 12 часов. Фото: mil.ru

Менее 12 ч может понадобиться России на вторжение в Украину.

РФ фактически завершила подготовку к широкомасштабной наступательной операции, говорится в материале военных экспертов Forward Defense (FD), подразделения Atlantic Council, передает BBC.

"Россия фактически завершила подготовку к широкомасштабной наступательной операции. И могла бы совершить дальнейшее вторжение в Украину после менее чем двенадцатичасового недвусмысленного предупреждения, как перемещение войск к местам начала атаки", - считают они.

Специалисты указывают, что российско-белорусские военные учения сосредоточены на общевоенном наступлении.

"Военно-морские учения России, вероятно, будут сосредоточены на установлении военно-морского превосходства в Черном море, потенциальном использовании своего флота для осуществления морского эмбарго в отношении черноморских портов", - предполагают они.

Российские Военно-воздушные силы имеют самолеты для поддержания большого наступления. И сигнализируют, что готовы атаковать авиацию США или НАТО, если она окажется в зоне боевых действий.

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Размещенные в Беларуси российские передовые истребители и ракеты класса "земля-воздух" охватывают большую часть воздушного пространства Украины - "дополнительное предостережение от любого вхождения государством НАТО в воздушное пространство Украины в случае дальнейших боевых действий".

10 февраля российские самолеты Су-25 выполнили штурмовую миссию в рамках учений "Союзная решимость-2022".

В материале говорится, что в случае вторжения Су-25 и другие средства могут быть использованы для поиска и уничтожения механизированных целей, прежде чем они вступят в тесный бой с российскими сухопутными войсками. Речь идет об украинских танках и артиллерии.

Наличие в Черном море усовершенствованной подлодки, оснащенной ракетами "Калибр", увеличивает способность России тайно наносить удары по целям и удерживать корабли НАТО в опасности практически без предупреждения.

Подлодка класса "Кило" (так в НАТО называют российские субмарины класса "Палтус" или "Варшавянка") обеспечивает "широкий спектр вариантов от наземного нападения до противокорабельного".

В то же время последние шаги России с ее ядерными силами, "вероятно, преследуют цель предупредить Соединенные Штаты и страны НАТО о рисках ядерной эскалации" в случае их вмешательства.

7 февраля российский истребитель МиГ-31, оснащенный гиперзвуковой баллистической ракетой воздушного базирования "Кинжал", впервые приземлился в Калининграде, вблизи границ НАТО.

Ракета имеет огромную дальность и, как заявляют в России, ядерный потенциал. Поскольку для ядерной эскалации в Европе не нужно перемещать средства, эти шаги "следует понимать как сигналы".

"Россия завершила - или очень близка к завершению - наращивания своих сил в Беларуси и на границе с Украиной. Ее силы теперь включают высококлассный военный потенциал; средства обеспечения боевых действий, такие как разведка, наблюдение и рекогносцировка, средства электронной борьбы, мобильная связь, а также командно-штабные машины, и боевые возможности поддержки, включая боеприпасы, техническое обслуживание транспортных средств, полевые медицинские пункты, запасы крови и силы безопасности", - пишут в материале.

Эксперты говорят, что наиболее вероятным индикатором неизбежного вторжения будет перемещение развернутых сил на передовые позиции, которое, возможно, уже началось.

17 февраля российские оккупанты нарастили обстрелы на Донбассе. С начала суток зафиксировано 34 нарушения режима прекращения огня, 28 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения В частности, из тяжелой артиллерии обстреливали населенные пункты. Один из снарядов попал в детский сад в Станице Луганской. Трое работников заведения получили контузии. Во Врубовке снаряды повредили школу, частные дома и газопровод. Двое военных ВСУ получили ранения. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести.