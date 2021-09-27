РФ тестирует на жителях ОРДЛО несертифицированную вакцину Sputnik Light

Вакцина Sputnik Lite должна испытываться на территории РФ и исключительно добровольцами. Фото: Reuters

На оккупированных территориях Луганска и Донецка ухудшается эпидемиологическая ситуация из-за отсутствия карантинных мероприятий.

Между оккупированными территориями и РФ сняли эпидемиологические границы. Гражданское население свободно перемещается, рассказал Gazeta.ua военный эксперт Дмитрий Снегирев:

"В период выборов в Госдуму массовое перевозили жителей ОРДЛО на территории РФ. В России один из самых высоких уровней смертности. Также на оккупированных территориях проводят массовые мероприятия без соблюдения санитарных норм - празднование города Луганска, День шахтера".

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"Министерств здравоохранения" ЛНР и ДНР свидетельствуют, что уровень смертности на этих территориях составляет от 8,5 до 10%.

"Сейчас это самый высокий уровень смертности в мире. Он связан не только с распространением коронавируса. На оккупированных территориях испытывают российскую несертифицированную вакцину Sputnik Light. Еще в феврале аналитический отдел общественной инициативы "Права Справа" сообщал, что на оккупированные территории завозят несертифицированную вакцину. По информации российского МЗ клинические испытания Sputnik Light закончатся в декабре", - добавляет Снегирев.

Вакцина Sputnik Light должна испытываться на территории РФ и исключительно добровольцами. Оккупационная администрация принудительно прививает несертифицированной вакциной. РФ использует жителей ОРДЛО в качестве испытуемых.

МЗ РФ 11 января 2021 года выдал разрешение на проведение клинических испытаний препарата Sputnik Light. Испытания проводит центр им. Гамалеи. Они начались 8 января. Завершение запланировано на декабрь 2021-го.