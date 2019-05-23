РФ "потеряла" 80 пленных украинцев - Марчук объяснил, почему срывается обмен заложниками

Фото: Fb/Євгена Марчука

Украина поддерживает принцип обмена заложниками "всех на всех". Мы передали России список из имена 107 пленных украинский для обмена по принципу "всех на всех". Однако РФ подтверждает установку только 27 человек.

Об этом экс-представитель Украины в Трехсторонний контактной группе Евгений Марчук написал в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Опубликовали документ, в котором военных якобы спрашивают об отношении к ЛНР и ДНР

"Мы точно знаем, что они живы и даже знаем, где они находятся. Но через некоторое время с той стороны отвечают, что "они" о других наших 80 человек ничего не знают и не нашли их", - подчеркнул Евгений Марчук.

Бывший представитель Украины в ТКГ считает, что все это может быть связано только с одним - большинство из 80 украинских пленных могли быть подвергнуты тяжелым пыткам и следы этих пыток сразу же видны.

Также Евгений Марчук рассказал, что представители ДНР и ЛНР каждый раз включают в свои списки на обмен "всех на всех" лиц, совершивших особо тяжкие преступления и не имеющих никакого отношения к войне на Донбассе.

Речь идет о преступлениях во время событий на Майдане (спецназ "Беркут"), а также о 2 мая в Одессе, теракты в Харькове и Запорожье.

22 мая 8 военных ООС попали во вражеский плен. Бойцы двигались грузовым автомобилем в районе поселка Новотроицкое и вдруг по неизвестным причинам сошли с маршрута.