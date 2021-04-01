РФ не поддержала перемирие на Донбассе: как изменилась ситуация на передовой

Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 31 марта, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня.

Неподалеку Песков и Водяного, что на Приазовье, оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Светлодарска, Луганского и Золотого-4 захватчики обстреливали наши позиции с автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет, сообщили в штабе ООС.

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"После завершения заседания Трехсторонней контактной группы, в ходе которого оккупантами не были поддержаны мирные инициативы украинской стороны, наемниками Российской Федерации осуществлен ряд провокаций вдоль всей линии разграничения. Кроме того, оккупанты активизировали работу по дооборудованию старых и обустройства новых оборонительных позиций. 31 марта, передовыми подразделениями Вооруженных Сил Украины, зафиксировано выполнение инженерных работ вооруженными формированиями Российской Федерации и создание новых укреплений в направлении линии разграничения на окраине Калиновки, что на временно оккупированной территории Донецкой области", - говорят в штабе.

По состоянию утро 1 апреля, зафиксировано 3 обстрела со стороны российско-оккупационных войск. В частности, неподалеку Светлодарска и Золотого-4 противник открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а вблизи Новгородського -со стрелкового оружия.

Россия не поддержала предложение главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука восстановить режим прекращения огня на Донбассе. Кравчук предложил обеспечить с 00.00 1 апреля соблюдения полного и всеобъемлющего сохранения режима тишины. В то же время, инициативу поддержала ОБСЕ.