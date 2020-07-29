Резников объяснил разницу между нарушением "тишины" и перемирия

Вооруженные формирования РФ обстрыламы нарушают режим "тишины", однако, не перемирие. Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Вооруженные формирования Российской Федерации, продолжают обстреливать украинские позиции на Донбассе, нарушая режим "тишины", однако, не перемирие.

Об этом вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил во время вебинара "Минский процесс: умеренный успех или политический тупик?", сообщает "Укринформ".

"Я убежден, что это является нарушением режима "тишины", а не режима перемирия. Потому что как раз комплекс дополнительных мероприятий предусматривает проведение соответствующей проверки, исследования действий со стороны нарушителей и информирования об этом СММ ОБСЕ, которая, в свою очередь, должна проинформировать Трехстороннюю контактную группу по поводу причины такого нарушения, факта восстановления огня", - сказал Резников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Прекращение огня на Донбассе: ОБСЕ зафиксировала 111 нарушений

По его словам, вскоре состоится внеочередное заседание рабочей группы по вопросам безопасности в составе ТКГ, участники которого обсудят случаи обстрелов украинских позиций.

"Я хотел бы успокоить критиков этого перемирия, что якобы украинская армия лишена права вести огонь, это не так. Хочу напомнить всем нормы международного права. Статья пятьдесят первая устава ООН дает право любой стране на самозащиту и самооборону, чем Украина , по сути, и пользуется с начала военной агрессии со стороны Российской Федерации. Статья 40 Гаагской конвенции 1957 года, которая регулирует законы и обычаи ведения войны, четко формулирует, что в случае нарушения перемирия одной из сторон другая сторона имеет право на выход из этого перемирия", - подчеркнул вице-премьер.

Он также отметил, что Минские соглашения остаются на сегодня безальтернативной переговорной площадкой, поскольку дает надежду на "прекращение гибридной войны и переход к проведению местных выборов". А также позволяет европейским партнерам, США, Канаде и Великобритании, поддерживать санкции против РФ как страны-агрессора. Поэтому Украина будет делать все, чтобы "Минск" выполнялся, но с пониманием, что главной задачей является безопасная реинтеграция тех территорий и тех земель.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинские военные говорят о соблюдение тишины в Донбассе

Решение о продлении санкционного воздействия на Российскую Федерацию ЕС будет рассматривать осенью.

"Мы ожидаем, что наши партнеры, цивилизованные страны, поддерживают Украину и останутся на этом пути. Потому что именно Российская Федерация является стороной Минских соглашений, является стороной Трехсторонней контактной группы, и должна нести соответствующие обязательства, несмотря на все заявления о том, что они, якобы, посредники в этом процессе. Это не так. В нормандском формате посредниками являются Германия и Франция, а на уровне Минского формату- это ОБСЕ. Сторонами Минского формата, соответственно, являются Россия и Украина", - отметил Резников.

В ночь на понедельник, 27 июля, в 00:01 на линии разграничения на Донбассе начался режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Об этом 22 июля договорились представители Трехсторонней контактной группы. Не стрелять договорились до полного урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе.