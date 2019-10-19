Режим тишины не работает: враг 21 раз обстрелял подразделения ООС

 
Ексклюзивы
1/5
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 16209
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 747
Депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1656
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 2601
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 2151
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
Просмотров: 2547
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
Просмотров: 3060
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
Просмотров: 1548
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
Просмотров: 4752
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
1 Просмотров: 2817
Фото
Все фото
16
6
13
4
4
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Украинцы &quot;примеряют&quot; иностранные самолеты
Украинцы "примеряют" иностранные самолеты
2 тысячи выстрелов в минуту: армейцы показали, как учатся стрелять из зениток
2 тысячи выстрелов в минуту: армейцы показали, как учатся стрелять из зениток
Новая техника - новая армия: ВСУ пригнали новый бронеавтомобиль
Новая техника - новая армия: ВСУ пригнали новый бронеавтомобиль
Четверо украинских богатырей установили рекорд: протянули танк Т-72 более 3 метров
Четверо украинских богатырей установили рекорд: протянули танк Т-72 более 3 метров
Видео
Все видео
Провели в последний путь Ярославу Никоненко
Провели в последний путь Ярославу Никоненко
Бородай ошеломил признанием: Захарченко убили пенсионеры
Бородай ошеломил признанием: Захарченко убили пенсионеры
270 метров к оккупантам: украинские разведчики показали видео ближнего боя
270 метров к оккупантам: украинские разведчики показали видео ближнего боя
Как готовить зимой в окопе и уберечься от снарядов - военные показали видео
Как готовить зимой в окопе и уберечься от снарядов - военные показали видео
Российские диверсанты завязали бой возле Петровского
Российские диверсанты завязали бой возле Петровского
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 4194
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7128
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1647
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 999
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 873
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
18 октября 2019
1 Просмотров: 225
Майдан як попередження
Уся ця історія з "формулою Штайнмаєра" свідчить про те, яким чутливим продовжує бути українське суспільство. Наскільки оголені його нерви, гострий ...
суббота, 19 октября 2019 09:37

Режим тишины не работает: враг 21 раз обстрелял подразделения ООС

  Комментировать
Режим тишины не работает: враг 21 раз обстрелял подразделения ООС
С начала суток украинских защитников обстреляли 4 раза. Фото: freeradio.com.ua

За прошедшие сутки, 18 октября, российские вооруженные формирования 21 раз нарушили режим прекращения огня.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, стрелкового оружия и гранатометов различных систем, сообщает отчет ООС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Делом Гладковского украинцев отвлекают от "формулы Штайнмайера" - адвокат задержанного

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 11 обстрелов. На "Севере" - 10 обстрелов.

"За прошедшие сутки, вследствие обстрелов, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - сообщают в штабе.

С начала этого периода российские наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня.

18 октября, в Миргороде на Полтавщине попрощались с 36-летней военной Ярославой Никоненко, которая 15 октября погибла от пули снайпера в зоне ООС.

Собралось около тысячи человек. Фото погибшей держит в руках сестра Ярославы. На нем женщина улыбается.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Режим тишины не работает: враг 21 раз обстрелял подразделения ООС». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
октября

Пилот раздал премию беднякам Парижа

Звезду из "Богатые тоже плачут" Веронику Кастро считают лесбиянкой

Самое читаемое
Обнаженная грудь, грим и пуанты: показали будни королевских балерин
Обнаженная грудь, грим и пуанты: показали будни королевских балерин
24
 1 Просмотров: 103163
Названа причина смерти 37-летней женщины, которой не стало после гинекологической процедуры
Названа причина смерти 37-летней женщины, которой не стало после гинекологической процедуры Просмотров: 39450
Известную модель нашли зацементированной в пустыне
Известную модель нашли зацементированной в пустыне Просмотров: 39070
Авто заметили не сразу: 20-летние водитель и пассажир погибли страшной смертью
Авто заметили не сразу: 20-летние водитель и пассажир погибли страшной смертью
3
 Просмотров: 23895
Женщина построила забор из 50 тысяч бутылок
Женщина построила забор из 50 тысяч бутылок Просмотров: 17346
Донбасс
В Украине создали совет семей погибших на Донбассе военных
В Украине создали совет семей погибших на Донбассе военных Просмотров: 99
Боевики применили артиллерию и гранатометы: сообщили новости с Донбасса
Боевики применили артиллерию и гранатометы: сообщили новости с Донбасса Просмотров: 108
Украина еще в июле согласилась рассмотреть "формулу Штайнмайера" - СМИ
Украина еще в июле согласилась рассмотреть "формулу Штайнмайера" - СМИ Просмотров: 333
Необходимо признать Россию второй стороной конфликта - Жданов
Необходимо признать Россию второй стороной конфликта - Жданов
 Просмотров: 405
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
16
 1 Просмотров: 16164
Больше всего комментируют
5
Московская церковь придумала, как отомстит Греции за признание ПЦУ
4
Детективы НАБУ задержали Гладковского
4
Сколько украинцев поддерживает переход школ на украинский язык
3
Парубий и Турчинов хотят взять Пашинского на поруки
2
"Медийный м*дак" - жена экс-нардепа поскандалила с Притулой
Голосов: 2354
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua