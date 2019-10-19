Режим тишины не работает: враг 21 раз обстрелял подразделения ООС

За прошедшие сутки, 18 октября, российские вооруженные формирования 21 раз нарушили режим прекращения огня.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, стрелкового оружия и гранатометов различных систем, сообщает отчет ООС.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 11 обстрелов. На "Севере" - 10 обстрелов.

"За прошедшие сутки, вследствие обстрелов, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - сообщают в штабе.

С начала этого периода российские наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня.

18 октября, в Миргороде на Полтавщине попрощались с 36-летней военной Ярославой Никоненко, которая 15 октября погибла от пули снайпера в зоне ООС.

Собралось около тысячи человек. Фото погибшей держит в руках сестра Ярославы. На нем женщина улыбается.