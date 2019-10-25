Режим тишины не работает: есть раненный воин

24 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 25 раз нарушили режим прекращения огня.
Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Ранения получил один военнослужащий, сообщили в штабе ООС.
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"Бои велись вблизи 11 населенных пунктов. Враг 5 раз обстреливал позиции ОС в районе Марьинки, по два раза у Талаковки, Богдановки Авдеевки и Широкиного. 5 раз из гранатометов, великокалиберниз пулеметов и стрелкового оружия обстреляли Золотое-4 вне участка разведения войск", - рассказали в штабе.
С начала этих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники огневой активности не проявляли.
На окраине прифронтового поселка Стила россияне разместили 140 противотанковых мин. Мины заметил беспилотник ОБСЕ.
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