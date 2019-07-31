Ремонт моста в Станице Луганской: рассказали о важной договоренности

С 1 августа начнется разминирование территорий вокруг моста в Станице Луганской. Фото: dn

Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась о разминировании территорий вокруг моста в Станице Луганской.

Разминирование начнется с 1 августа. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook.

"Украинская сторона предоставила свои предложения по ремонту моста в Станице Луганской. Достигнута договоренность о начале разминирования прилегающих к мосту территорий с завтрашнего дня. До начала ремонта на мосту должно быть убрано блокпост и символы квазигруппировок НВФ ОРЛО", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "С третьей попытки" - украинские инженеры осмотрели разрушенный в Станице Луганской мост

После разведения сторон вблизи Станицы Луганской следующим этапом должно стать восстановление разрушенного моста, который соединяет Станицу Луганскую с оккупированным Луганском.